«الغضبان» يبحث استعدادات جامعة بورسعيد للامتحانات

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد وذلك لمناقشة استعدادات الجامعة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.وناقش الاجتماع، آخر مستجدات العملية التعليمية وعدد من الموضوعات المتعلقة بسير امتحانات الجامعة في ظل قرارات وزارة التعليم العالي الأخيرة، كما بحث المحافظ مع مجلس إدارة الجامعة استعدادات الجامعة لبدء الامتحانات، مشددا على أهمية توفير المناخ الملائم للطلاب واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس المستجد.كما أطلع محافظ بورسعيد خلال اللقاء على استعدادات الجامعة للبدء في تنفيذ وإنشاء الجامعة الاهلية بشرق بورسعيد (مدينة سلام مصر)، في ظل خطة الدولة للارتقاء بالتعليم العالي.وأشاد المحافظ بدور الجامعة في العديد من الأنشطة وأهمها الدور التوعوي الذى تقوم به جامعة بورسعيد للتعريف بجهود الدولة على أرض بورسعيد، وكذلك التعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات