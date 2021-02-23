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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جونسون» يعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية رفع قيود كورونا بحلول الـ21 يونيو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:35 م
جونسون
جونسون
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أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تفاؤله من إمكانية رفع جميع القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في انجلترا بحلول الـ21 من يونيو المقبل، وذلك بموجب خطة المراحل الأربع لإلغاء الإغلاق التي تم الإعلان عنها أمس.

كما أعرب جونسون - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء - عن أمله في أن يتم إلغاء جميع القيود القانونية على التواصل الاجتماعي وفقا لآخر مرحلة من المراحل الأربع لتخفيف القيود والتي من الممكن أن تحدث بحلول الـ21 من يونيو على أقرب تقدير.

وأشار جونسون إلى أنه يأمل في الوصول لهذا الهدف، ولكن من الواضح أنه لا يمكن ضمان ذلك وأن الأمر كله يتوقف على الطريقة التي نواصل بها حذرنا ونواصل اتباع الإرشادات الخاصة بكل مرحلة.

وتابع جونسون قائلا إنه "ولكن حقا بسبب الإمكانيات الضخمة الآن لإطلاق اللقاحات، ولأن العلم منحنا هذه الطريقة لخلق درع كامل حول شعبنا، يمكننا أن ننظر إلى تاريخ الـ21 من يونيو بشيء من التفاؤل".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كشف - أمس في بيان ألقاه أمام مجلس العموم - عن خطته لإنهاء الإغلاق بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتتكون من أربع خطوات لتخفيف القيود تدريجيًا، مع إجراء تغييرات كل 5 أسابيع.

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