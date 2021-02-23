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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الإعلان عن تفاصيل ألبوم روبي «حتة تانية» في مؤتمر صحفي قريبا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:53 م
روبي
روبي
دعاء عبد المقصود
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تعقد الشركة المنتجة لألبوم "حتة تانية" للنجمة روبي، مؤتمر صحفي خلال أيام للإعلان عن تفاصيل الألبوم والذي تعود به للساحة الغنائية، بعد فترة غياب طويلة وصلت إلى 13 عاما، وكشفت الفنانة مؤخرا عن البوستر الدعائي الأول لألبومها الغنائي الجديد، والمحتمل طرحه بشكل كامل في موسم عيد الفطر المقبل.

فيما تواصل روبي تصوير مشاهدها ضمن احداث مسلسلها الدرامي الجديد "شقة 6.. العين الثالثة"
وتدور أحداث المسلسل داخل شقة 6، حيث تعيش الفنانة العديد من الأحداث المرعبة بعد أن تتصل بعالم الخوارق الطبيعية أثناء التحقيق في إحدى القضايا بحكم عملها كصحفية تدعى ياسمين ضمن الأحداث، حيث سيتم عرضه عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية وتدور أحداث العمل خلال جزئين، على أن يتألف الجزء الأول من 15 حلقة والجزء الثاني من 15 حلقة أيضًا.

و مسلسل "شقة 6"يشارك فى بطولته شريف سلامة، أحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، حمزة العيلي، رحاب الجمل، ملك قورة، تأليف رفيق القاضي، ومحمود وحيد، وسعاد القاضي، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

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