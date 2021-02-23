319 إصابة بكورونا في ذي قار العراقية

سجَلت محافظة ذي قار العراقية ارتفاعًا كبيرًا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما انخفضت حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مصدر طبي - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- إن نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 319 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا، وهذه أول مرة منذ أكثر من 5 أشهر تسجل المحافظة الإصابات باعداد كبيرة، وتحسن حالة 176 مصابًا بالفيروس خلال 24 ساعة.وأضاف أن نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا لأطفال دون 15 سنة، وهذا مؤشر يسجل لأول مرة في المحافظة منذ أكثر من 5 أشهر، موضحًا أن عدد الفحوصات التي أجريت في المحافظة بلغت 1036 فحصُا لأشخاص مشتبه بإصابتهم بالفيروس.وارتفع المجموع التراكمي للإصابات بالمحافظة إلى 27 ألفًا و761 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 24 ألفا و275 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.