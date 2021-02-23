جامعة طنطا: صرف فروق الرواتب المستحقة لأطباء الامتياز قريبًا

التقى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، مع عدد من أطباء الامتياز دفعة 2019، وذلك لحل مشكلتهم المتعلقة بحقوقهم المالية، وذلك بمقر إدارة الجامعة.أكد رئيس جامعة طنطا خلال اللقاء حرصه الشديد على تقديم كافة سبل الدعم لأطباء الامتياز، موضحا أنه أجرى اتصالا هاتفيًا مساء أمس بالدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، للتعرف على كافة أبعاد مشكلة فروق رواتب أطباء الإمتياز بمستشفيات الجامعة المختلفة.وأوضح الدكتور غنيم، أنه تم الاتفاق على صرف فرق الراتب لجميع المستحقين لأطباء الامتياز بكلية طب طنطا لعدد 669 طبيب إمتياز دفعة ديسمبر 2019.وقال المحاسب أحمد البدرى، مراقب حسابات مستشفيات طنطا الجامعية، إنه تم توجيه خطاب اليوم لطلب التعزيز من وزارة المالية يتضمن المطالبة بصرف مبلغ وقدرة 3 آلاف و925 جنيه فرق راتب مستحق لكل طبيب بإجمالي 669 طبيب، وسيتم الصرف مباشرة عقب وصول التعزيز من وزارة المالية.‏حضر اللقاء الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمي، والدكتورة نهال المشد الأستاذ بطب طنطا والمشرف على أطباء الامتياز، ‏والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وأحمد البدري مراقب حسابات مستشفيات طنطا الجامعية.