335 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 375668 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 323 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 366 ألفًا و735 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.470 حالة منذ بداية الجائحة.