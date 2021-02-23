الصين تُعلن استكمال العام الدراسي

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، استكمال العام الدراسي، بعد توقف المدارس والجامعات عن نشاطها بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا من العام الماضي.وأكدت وزارة التربية والتعليم في الصين، الطلاب الصينيين سيعودون إلى الحياة المدرسية العادية، بعد تعطلها في فصل الربيع الماضي، بسبب تفشي كوفيد-19".ولتقليل مخاطر أي عدوى محتملة، طلبت الوزارة من المدارس ترتيب عودة الطلاب، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء.وقالت الوزارة إنه ستجري اختبارات كوفيد-19 للمواقع والمجموعات الرئيسية، ويجب تطهير الأماكن الرئيسية بشكل منتظم.من جهة أخرى، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات وافدة جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، يوم الإثنين، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المصابة الوافدة إلى 4949 حالة.