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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

14 مارس.. مناقشة «قراءة الحداثة المصريّة في مومياء شادي عبد السلام» بالجيزويت

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:48 م
مومياء شادي عبد السلام»
مومياء شادي عبد السلام» بالجيزويت
إيمان عادل
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ينظم نادي سينما بمركز الجيزويت الثقافي لقاء لمناقشة كتاب "قراءة الحداثة المصريّة في «مومياء» شادي عبد السلام"، وذلك يوم الأحد 14 مارس في تمام السابعة مسًاء.

يأتي اللقاء عبر الإنترنت مع الكاتب يوسف رخا لمناقشة كتابه حول علاقته بفيلم المومياء. صدر الكتاب مؤخرًا عن دار نشر بالجريف في لندن. ويأتي اللقاء في إطار الذكرى السنوية لميلاد المخرج شادي عبد السلام.

شادى عبد السلام (1930 - 1986) مخرج مصري.ولد المخرج شادي عبد السلام في مدينة المنيا في 15 مارس 1930 م. وتخرج من كلية فيكتوريا بالإسكندرية عام 1948 م. ودرس لاحقا فنون المسرح في لندن في الفترة من 1949 م. إلى 1950 م. التحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج منها عام 1955 م. وأتاحت له تلك الفترة أن يكون تلميذا للمعماري السكندري الشهير حسن فتحي فعرف من خلاله الفنون الإسلامية.

بدأ شادي عبد السلام حياته الفنية مصممًا للديكور وعمل مساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957 م. ثم عمل مساعدًا للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب.

شارك شادي في الفيلم البولندي " الفرعون " من إخراج كافليرو فيتش. وهي نقطة البداية الحقيقية في مشواره.

وقد شارك في إعداد ديكورات الفيلم وأزيائه واكسسواراته. عمل أيضا كمساعد مخرج في فيلم " وإسلاماه " إخراج أندرو مارتون.. والفيلم الإيطالي " الحضارة " للمخرج " روبرتوروسللين "..والفيلم الأمريكي " كليوباترا " للمخرج " جوزيف مانكوفيتش ".

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