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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: اللقاح الصينى المضاد لكورونا يصل إلى بغداد بداية مارس

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:08 م
جريدة الدستور
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قال وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، إن اللقاح الصيني المضاد لفيروس "كورونا" سيصل البلاد بداية شهر مارس المقبل.

وأوضح التميمي- في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء- أن لقاح "سينوفارم" الصيني هو أول لقاح سيدخل العراق الإثنين المقبل، مبينًا أن منح اللقاح للمشمولين في جميع المحافظات العراقية سيكون مجانًا، مشيرًا إلى أن جميع القرارات بشأن كورونا تتخذ بعيدًا عن أي جانب سياسي.

وأعرب عن قلقه من زيادة نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا المتحور في العراق.

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