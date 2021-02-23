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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الرئيس السيسي اهتمامه الأول توفير حياة كريمة للمواطن

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:44 م
النائب إبراهيم الديب
النائب إبراهيم الديب
سيد علي
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قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتخذ خطوة جريئة نحو تطوير الريف المصري وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى شبكة الطرق العملاقة التي قامت بإنشائها الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية والتي ربطت المحافظات ببعضها، والتي ستكون أداة جذب للاستثمار الأجنبي.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح لـ " الدستور "، أن الرئيس السيسي اهتمامه الأول هو توفير حياة كريمة للمواطن، مضيفا أن هناك أمثلة عديدة منها نقل قاطني العشوائيات إلى مساكن آدمية بها كافة الخدمات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، راعى البعد الاجتماعي في اطلاق مشروع الريف المصري، والذى سيغير حياة المواطن في القرى إلى الأفضل، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطنين المصريين، ليكون هناك عدالة في توفير الموارد واندماج بين الريف والحضر.

وأكد "الديب"، أن الرئيس السيسي، حريص على إصلاح حال المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مؤكدا أن تطوير الريف يستهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والاتصالات، والمواصلات، والكهرباء، والنظافة، والبيئة، والإسكان، وكذلك تحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم، والصحة، والشباب، والمرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين مستوى الدخل عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس يتعامل مع فكرة اللامركزية في عملية التنمية الشاملة، موضحا أن هذا الأمر سيعمل على جذب للاستثمار في كافة أنحاء الجمهورية التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن إلى أن ما تقوم به الدولة من تنمية شاملة في كافة المجالات يدعو إلى التفاؤل.

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