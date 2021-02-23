مصرع مبيض محارة سقط من الدور 12 في سندوب الجديدة بالدقهلية

لقي مبيض محارة مصرعه إثر قيامه بأعمال المحارة، بمساكن سندوب الجديدة إثر سقوطه من الدور الثاني عشر.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارى بالمنصورة، بوصول "ا. ر. ا"، 22 عاما، مبيض محارة، ومقيم منطقة " قولنجيل " دائرة قسم ثان المنصورة مصابا باشتباه كسر بالجمجمة والضلوع ونزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، وادعاء سقوط من علو، وتوفي عقب وصوله.وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال شقيقه "ع"، مبيض محارة، ومقيم بذات المنطقة قرر بأنه اثناء عمل شقيقه المتوفي بأعمال المحارة بمساكن سندوب الجديدة دائرة المركز، أعلى سطح الطابق الثاني عشر اختل توازنه وسقط بمسقط العمارة،مما أدي إلي حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة كسر بقاع الجمجمة والضلوع، وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20211921 إدارى مركز شرطة المنصورة وجار العرض على النيابة العامة.