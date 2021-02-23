تفاصيل افتتاح مشروعات قومية عملاقة بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه لابد من الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لأي تداعيات، مؤكدًا أن المحافظة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، سواء في إنشاء مستشفيات جديدة أو تقديم خدمات طبية للمواطنين، وفي مجال الإسكان فإن الهيئة الهندسية استلمت الأرض ونقلت عدد من المعدات بها، وخلال أسبوعين ستبدأ الأعمال وسيظهر الشكل الجديد لإنشاء التجمعات السكنية الثلاثة.وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيتم إقامة أسواق رئيسية متنوعة الأنشطة، وسيتم توفير مواقع للباعة الجائلين، مشيرًا إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد افتتاح رئاسي للمرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ، وأنه تم البدء في إجراءات المرحلة الثانية لاستكمال الطريق لربط المحافظة بالمحافظات المجاورة بالطريق الدولي الساحلي وطريق أبو الروس ومحور المحمودية، كما سيتم خلال شهر مارس المقبل البدء في رصف الطرق بين المراكز والطرق الداخلية بها.وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مركز الأورام سيتم افتتاحه في شهر يونيو المقبل بتكلفة مليار و170 مليون جنيه "إنشاءات وأجهزة"، ويستقبل المرضى من كافة المحافظات، وستتوفر فرص عمل للأطباء والفنيين من أبناء المحافظة وخاصة من خريجي القطاع الطبي بجامعة كفر الشيخ.وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم الاعلان عن فتح باب التقديم للمدرسة الدولية الحكومية للغات في شهر مارس المقبل، وأنه وجه باستقبال أولياء الامور، للتعرف على طبيعة الدراسة بها والامكانيات التي تم توفيرها، مؤكدًا أنه وجه بقبول طلبات التحويل من أبناء المحافظة الذين يدرسون في المحافظات الأخرى، وأنه وجه برصف 150 مترًا من رافد الطريق الدولي قبل كمين القرضا لبوابة المدرسة، كما سيقام مجمع للغات في سخا،مشيرًا إلى أن التعليم الفني يشهد تطويرًا كبيرًا،فتم تخصيص منهج للاستزراع السمكي، وسيتم افتتاح فصول للآثار وفصول للتعدين.وقال محافظ كفر الشيخ،إنه تم الانتهاء من تطوير مسار بيت العائلة، وسيتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة، ليكون مزارًا سياحيًا، كما سيتم تعظيم المكانة التاريخية والاثرية للمحافظة،وكنيسة السيدة العذراء،وهناك مواقع أثرية مهملة سيتم توجيه العناية بها،مؤكدًا أن عاصمة المحافظة تشهد أعمال تطوير،كما ستشهد مدن ومراكز أعمال تطوير خلال المرحلة المقبلة، ليكون الاهتمام بكل المدن ولن يكون بالعاصمة فقط،مضيفًا أنه يتابع الأعمال الجارية لتبطين الترع والتي ستغير وجه الحياة بالقرى.