هيفاء وهبي تنتظر عرض «أسود فاتح»

تنتظر الفنانة هيفاء وهبي عرض آخر أعمالها الدرامية مسلسل "أسود فاتح" عبر شبكة mbc، وحددت الشبكة يوم الأحد المقبل كموعد نهائي لعرض أولى حلقات العمل، وذلك عقب عرضه على منصة شاهد الرقمية.وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للانتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.مسلسل "أسود فاتح"يشارك في بطولته روجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.