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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«زراعة النواب» تطالب بضوابط وقواعد لتوريد القطن للمحالج

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:38 م
القطن
القطن
سعيدة عامر
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رحب عثمان المنتصر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير زراعة القطن والصناعات المرتبطة به، مشيرًا إلى أنها محاولة لتشجيع الفلاحين على زراعة القطن مرًة أخرى بعدما عزف المزارعون عنه، نتيجة للمشاكل التي كانت تحدث بين مصانع ومحالج القطن من القطاع الخاص والمزارعين من حيث سعر المحصول وكيفية توريده.

ولفت عضو لجنة الزراعة في تصريحات لـ" الدستور" إلى أنه بعدما كانت زراعة القطن متنفسا للمزارعين نظرا لأن سعره كان يسد احتياجاتهم المالية، إلا أنه بعد خصخصة الجزء الأكبر من محالجه ومصانع الغزل والنسيج قام رجال الأعمال بالامتناع عن استلامه وإغلاق مقار المصانع، رغبة منهم في استغلال المساحات الواسعة من أراضي المصانع وبالتالي لم يجد الفلاح منفذا لبيع محصوله، كما حدثت خلافات مع البعض الاخر من المستثمرين وتدني السعر وارتفاع تكلفة الإنتاج.

ودعا عضو مجلس النواب، الى رفع سعر محصول القطن ووضع قواعد محددة وضوابط لتوريد القطن للمصانع والمحالج.

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