غدًا.. المركز الفرنسي يناقش «علاقة الإسكندرية الدائمة بالحنين للماضي»

ينظم المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، غدا الأربعاء، لقاء مع الباحث عمرو علي، لمناقشة علاقة الإسكندرية الدائمة بالحنين إلى الماضي، وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء.إذا كان لكل مدينة روح ونمط فيمكن القول إن الإسكندرية هي مدينة الحنين إلى الماضي. وتعبر في بعض الاحيان عن الفقدان، والشوق، والحزن، والتوق إلى أي شيء ما عدا الحاضر، فهي صورة راسخة منذ فترة طويلة في العصر الحديث للمدينة.تستكشف هذه المحاضرة التفاعلات التي تشكل تركيبة الحنين إلى الماضي في العاصمة الثانية لمصر وتبحث الإطار الاجتماعي واللغوي، والتخيلات التاريخية، ومتلازمة المدينة الثانية وازدهار الثقافة الأرشيفية عبر الإنترنت والتي تعد من بين العوامل التي تدعم العلاقة الممتدة بين الإسكندرية والحنين إلى الماضي.