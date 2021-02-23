«شركاء من أجل الشفافية» تدين مقتل السفير الإيطالي بالكونغو

أدانت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية الهجوم الذي أستهدف موكب خاص ببرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي، بالقرب من جوما شرق الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل السفير الإيطالي لدى كينشاسا- لوكا اتانازيو الذي يشغل المنصب منذ أكتوبر 2019، بعد أن كان رئيسًا للبعثة 2017-، واثنين آخرين.ورحبت المؤسسة بما أعلنته مؤسسة الرئاسة، اليوم الثلاثاء، من إيفاد الرئيس فيليكس تشيسكيدي مبعوثا إلى إيطاليا حاملًا معه رسالة مواساة الرئيس الإيطالي فيما حدث، الأمر الذي يمكن أن يسهم ولو بشكل قليل في تخفيف حدة رد الفعل الإيطالي حيال ما حدث، وانعكاسات ذلك على استقرار وأمن الكونغو والمنطقة.وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن مرتكبي الحادث، في ظل حالة الاستياء التي عبرت عنها السلطات الإيطالية ممثلة في الرئيس ووزير خارجيته، الذي أكد على أن بلاده لن تدخر جهدًا في تسليط الضوء على ملابسات الحادث والكشف عن الجناة.كما دعت مؤسسة شركاء الحكومة الكونغولية إلى تشكيل لجنة مستقلة يكون بدورها الكشف الأسباب التي تدفع إلى استمرار هذه التنظيمات بما تشكله من خطر عن الأمن الإقليمي للمنطقة، كذلك البحث عن استراتيجية شاملة لمواجهة مثل هذه التنظيمات، ذلك أن هذا الإقليم الذي وقع فيه الهجوم تنشط فيه عدد من الجماعات المسلحة منذ نهاية القرن العشرين، مثل القوات الديمقراطية لتحرير روندا، كذلك الجيش الثوري الكونغولي.وأشارت إلى أن السيطرة على حدائق فيرونجا التي تعد من أهم المحميات الطبيعية السياحية الموجودة في الاقليم الذي وقع فيه الهجوم يعد واحدًا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تنازع التنظيمات والجماعات المسلحة الموجودة هناك، لذلك تختفي الاعتبارات الايديولوجية والمذهبية، وهو ما ترى المؤسسة ضرورة لأخذه في الاعتبار عن البحث عن الوسائل والأدوات التي يمكن أن تسهم في المواجهة مع هذه التنظيمات، على خلاف تلك الموجودة في غرب أفريقيا.