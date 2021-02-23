اجتماع تحضيري للحملة القومية ضد شلل الأطفال في «صحة كفر الشيخ»

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا تحضيريا للحملة القومية التطعيم ضد شلل الأطفال، بحضور أعضاء الإدارة العامة الطب الوقائي، وإدارة الرعاية الأساسية، ومديري الإدارات الصحية ورؤساء أقسام الطب الوقائي بالإدارات الصحية.و تناول الاجتماع مناقشة خطة عمل الفرق أثناء الحملة وكيفية الوصول إلى العدد المستهدف من التطعيم، ومناقشة زيادة أعداد الفرق لمواجهة صعوبة التنقل واتساع رقعة المحافظة، مع الأخذ في الاعتبار كونها محافظة ساحلية وضربها موجه من الطقس السيء في جميع الانحاء.كما أكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على ضرورة العمل من أجل أن تستمر مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وأن يعمل جنود الطب الوقائي بأقصى طاقتهم ليضمنوا أن يتم تطعيم جميع الأطفال، ولا يبقى طفل واحد بدون تطعيم.