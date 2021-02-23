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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 60 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:33 م
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من الشوارع ونقاط التجمع بأحياء المدينة والقري التابعة لها، وتم رفع 60 طن مخلفات وتفريغ صناديق القمامة.

و قال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم شن حملات نظافة بشوارع حي وسط المدينة، وغرب المدينة، ودمشير، ونزلة حسين، وقد تم رفع 60 طن، من المخلفات والتراكمات اليومية، وتم تفريغ صناديق القمامة وتطهيرها منعا لانتشار الأمراض والفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد وأن العمل مازال مستمرا في باقي الاحياء والمجالس القروية.

أضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف أعمال النظافة اليومية بقرى وأحياء المنيا في اطار الاهتمام بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن أعمال المتابعة والتقييم مستمرة لكافة الخدمات بجميع الاحياء والقرى.

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