بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

تابع المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بدء تشغيل الموقفين الجدد لسيارات الأجرة بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء.وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الموقف الشرقي مقام على مساحة 2.65 فدان، وتم تخصيصه للخطوط الخارجية، وهي "دمياط، ورأس البر، وجمصة، وكفر البطيخ، بينما الموقف الإقليمي الغربي لسيارات الأجرة شمال جامعة دمياط مقام علي مساحة 4.8 فدان وخصص لباقي الخطوط الخارجية.وأضاف "رجب" أن كل موقف متوفر به جميع الخدمات لتلبية كافة احتياجات الركاب والسائقين، ومكون من "مسجد، ومظلات ميكروباص وميني باص وركاب، ومحلات، ومبني إداري"، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء الموقف الحالي الموجود بجوار سور الحديقة المركزية بالمدينة.