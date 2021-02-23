بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:41 م
حسام فهميطباعة
تابع المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بدء تشغيل الموقفين الجدد لسيارات الأجرة بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الموقف الشرقي مقام على مساحة 2.65 فدان، وتم تخصيصه للخطوط الخارجية، وهي "دمياط، ورأس البر، وجمصة، وكفر البطيخ، بينما الموقف الإقليمي الغربي لسيارات الأجرة شمال جامعة دمياط مقام علي مساحة 4.8 فدان وخصص لباقي الخطوط الخارجية.
وأضاف "رجب" أن كل موقف متوفر به جميع الخدمات لتلبية كافة احتياجات الركاب والسائقين، ومكون من "مسجد، ومظلات ميكروباص وميني باص وركاب، ومحلات، ومبني إداري"، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء الموقف الحالي الموجود بجوار سور الحديقة المركزية بالمدينة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الموقف الشرقي مقام على مساحة 2.65 فدان، وتم تخصيصه للخطوط الخارجية، وهي "دمياط، ورأس البر، وجمصة، وكفر البطيخ، بينما الموقف الإقليمي الغربي لسيارات الأجرة شمال جامعة دمياط مقام علي مساحة 4.8 فدان وخصص لباقي الخطوط الخارجية.
وأضاف "رجب" أن كل موقف متوفر به جميع الخدمات لتلبية كافة احتياجات الركاب والسائقين، ومكون من "مسجد، ومظلات ميكروباص وميني باص وركاب، ومحلات، ومبني إداري"، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء الموقف الحالي الموجود بجوار سور الحديقة المركزية بالمدينة.