«قوى عاملة النواب» تطالب بتشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية

طالب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشديد الرقابة على سناتر الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أنه بالرغم من تعليق الدراسة بالمدارس وإغلاق السناتر في عدد من محافظات الجمهورية إلا أنه حتى هذه اللحظة هناك عدد كبير من مراكز الدروس الخصوصية لازالت تعمل في السر والخفاء.وقال عبد الفضيل، في بيان، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمحور بناء الإنسان وصحته، وأكبر دليل على ذلك أصدراها العديد من القرارات الخاصة بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وإلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات حفاظا على الجميع من انتقال كورونا.وأشار رئيس لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه بالرغم من كل هذه القرارات إلا أن هناك عدد كبير من ساتر الدروس الخصوصية ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة، ولذلك لابد من تبليغ المواطنين عن أماكن هذه المراكز، فضلا عن تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات، حتي يتم تقنينها بشكل نهائي.وأضاف البرلماني، أن أزمة الدروس الخصوصية ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة تعاني منها الدولة، ولكن حان الوقت للقضاء عليها واقتلاعها كن جذورها.