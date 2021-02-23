«العربية للتصنيع» نجمة «IDEX 2021» بأبوظبي.. وبحث التعاون مع السعودية

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مكانة مصر ودورها الرائد كانا حافزًا قويًا لإقبال العديد من كبرى الشركات الدولية لعقد لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع.وأعرب التراس عن تطلعه إلى عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية ذات الثقل الدولي في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، موجهًا الدعوة لتبادل الزيارات والخبرات مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك والتنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية.جاء هذا في إطار مشاركة العربية للتصنيع بمعرض "IDEX 2021"، والذي انطلقت فعاليته في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.وشهدت فعاليات المعرض نشاطًا مُكثفًا للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد جناح الهيئة- الأكبر ضمن أجنحة المعرض- زخمًا وتواجدًا كبيرًا لعدد من كبرى الشركات العالمية في الصناعات العسكرية والدفاعية، واهتمامًا كبيرًا من كبرى شركات التسليح والمسئولين الدوليين.وتفقد المهندس "أحمد بن عبدالعزيز العوهلي"، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، جناح العربية للتصنيع واطلع من القائمين عليها على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.وأعرب العوهلي عن اعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مُبديًا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.وشهدت فعاليات اليوم الأول تفقد عدد من كبار الوزراء والمسئولين جناح العربية للتصنيع، وأشادوا بما شاهدوا من إمكانيات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح الهيئة بالمعرض، والتى تعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات الدفاعية.وفي إطار تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية، جرى بحث التعاون مع الدكتورة أماني عصفور، رئيس التحالف الإفريقي لتمكين المرأة مع الدكتور خالد دعبس، رئيس مجلس ادارة شركة "Africa vision"، ودراسة ما يمكن تقديمه لدخول السوق الإفريقية.كما تم بحث التعاون مع 8 من كبرى الشركات العالمية ومسئولي الصناعات العسكرية والدفاعية بعدد من الدول، بهدف تبادل الخبرات والتنسيق لفتح مجالات للتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك.وفي إطار فعاليات اليوم الثاني، تم إجراء العديد من المقابلات ومنها شركة مجموعة الأردن للاستثمار والمركز الأردني للتصميم والتطوير، كما تم بحث التعاون في مجال النظم الدفاعية والعمرات والبحوث والتدريب مع 7 شركات عالمية، وكذا بحث إمكانية تسويق منتجات العربية للتصنيع بعدد من دول المنطقة العربية والإفريقية.كما حرصت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة على تسليط الضوء على جناح العربية للتصنيع، وعقد العديد من اللقاءات مع مسئوليها لإبراز مجهوداتها لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا في مجال الصناعات والنظم الدفاعية، وفقًا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.