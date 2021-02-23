ضبط شيش بالمقاهي والتحفظ علي إشغالات الطريق في حملة بمرسى مطروح

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح بمحافظة مطروح، إنه تم ضبط شيش بأحد المقاهي بوسط المدينة وذلك يعد مخالفة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح، أن ذلك جاء خلال الحملة المكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والمشكلة من إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق.وأضاف " جاب الله" بأنه تم التحفظ وإزالة إشغالات الطريق المخالفة للمحال التجارية بشوارع علم الروم، ووسط المدينة وإزالة الحواجز للمحال المخالفة بعد التنبيه عليهم أكثر من مرة بناء عليه تم تحرير مخالفات، مؤكدا أنه يتم الدفع يوميا بحملات مكبرة علي فترتين صباحا ومساءا، لرفع والتحفظ علي كافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية.وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم اشغال الأرصفة والطريق، والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين، حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق اقصي غرامة وعقوبة علي المحال المخالفة.