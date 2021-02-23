668 إصابة جديدة وحالتا وفاة بكورونا في النجف العراقية

أعلنت محافظة النجف العراقية تسجيل 668 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت دائرة صحة النجف العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء - أنه تم اجراء 2434 فحصًا مختبريًا لحالات مشتبه بها (2238 بطريقة PCR و196 بطريقة Rapid Tests)، مشيرة إلى أنه تم تماثل 284 حالة للشفاء.