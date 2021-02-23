«التأمينات» توضح إجراءات صرف الابن لمعاش والده المتوفى

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا توفي صاحب المعاش يحق لابنه المؤمن أن يصرف معاشه، وحددت ذلك من خلال عدة شروط كي يتمكن الابن من صرف معاش والده، وتتلخص الشروط فيما يلي:- ألا يكون بلغ سن الحادية والعشرين.- يمكن استثناء الطالب الذي بلغ سن الحادية والعشرين، لكنه بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس.- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.- ألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين.- يمكن للطالب الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، الحصول على معاش والده متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:- ألا يكون التحق بعمل ولم يزاول مهنة.- ألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.- الابن العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​المستندات اللازمة للحصول على المعاش:-- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها.- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالٍ بشرط تجاوز سن 21 عاما، وعدم تجاوز سن 26 عاما في تاريخ الوفاة.- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، بشرط تجاوز سن 21 عاما، وعدم تجاوز سن 26 عاما في تاريخ الوفاة.- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 عاما وعدم تجاوز سن 24 عاما في تاريخ الوفاة.- صور شهادات الميلاد.- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.