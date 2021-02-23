«العمارة كمبحث إنساني».. محاضرة ببيت المعمار المصري

ينظم بيت المعمار المصري محاضرة بعنوان "العمارة كمبحث إنساني"، السبت المقبل 27 فبراير، في تمام السادسة مساءً، يلقيها المعماريان المعماريان أحمد حمدي عبد العظيم ومحمد عماد فتيحة.تناقش المحاضرة علاقة العمارة بالعلوم الاإنسانية كالفلسفة والتاريخ وعلم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا، وتستعرض بعض نماذج دمجهم في مناهج تدريس العمارة.أحمد حمدي عبد العظيم، باحث وأكاديمي في مجال العمارة والعلوم الإنسانية، وهو طالب دكتوراة في قسم تاريخ الفن بجامعة ويسكونسن ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على ماجستير في تاريخ العمارة والفن وماجستير في الأنثروبولوجيا وعلوم الاجتماع، وتدور أبحاثه في فلك العلاقات الاجتماعية وانعكاساتها على العمران.محمد عماد فتيحة، يعمل كمهندس معماري متخصص في المجموعات العمارة الإقليمية بالجامعة الأمريكية، حاصل على ماجستير في تاريخ العمارة الإسلامية، وهو مؤسس منصة "معمار كاست" لإدارة حوارات حول ثقافة العمارة.