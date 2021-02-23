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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤتمرات أردوغان تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:32 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو في تركيا، تظهر لتوافد مئات المواطنين على اجتماعات حزب العدالة والتنمية دون الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وقد اثارت تلك الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في الوقت الذي تغلق فيه الحكومة التركية المحلات والمتاجر بزعم انتشار الفيروس.

وسبق أن كشفت بيانات وزارة الصحة التركية عن تفشي فيروس كورونا في المدن التي عقد فيها الرئيس رجب طيب أردوغان مؤتمرات حزبية، وذلك أعلى من بقية المدن التركية الأخرى.

وبين وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، خريطة الكثافة والحالات الأسبوعية الخاصة بفيروس كورونا في المحافظات التركية، كاشفًا أن مدن البحر الأسود التي شهدت مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية، مثل سامسون وأوردو وجيرسون وطرابزون زادت فيها الإصابات 3 أو 4 أضعاف قياسًا بالمدن الكبيرة مثل أنقرة وإسطنبول.

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