1996 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 1996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة، و1120 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.