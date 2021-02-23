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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بنجلاديش تحتفى بأئمتها المتدربين بدورات منظمة «خريجى الأزهر»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:23 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف في بنجلاديش، حفلة تكريم للأئمة المتدربين، الذين تلقوا دورتهم التدريبية، بمقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز الساحة بالعاصمة داكا بنجلاديش.

حضر الحفل الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ الحاج صوفي محمد ميزان الرحمن، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ببنجلاديش، والدكتور السيد عبد الله المعروف، أستاذ قسم اللغة العربية بجامعة داكا، والدكتور سيف الإسلام، أستاذ قسم الفارسي بجامعة داكا، ومعالي الأستاذ أبو القاسم محمد فضل الحق، نائب مدير جامعة "قادرية طيبية" بداكا.

وأكد الحاضرون على الدور الكبير الذي تقوم به المنظمة بفرعها الرئيسي بالقاهرة من احتضان أئمة العالم الإسلامي، من خلال دوراتها التدريبية الشرعية المكثفة لصقل مواهبهم الدعوية، وفقا للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم وتنمية وعيهم الثقافي لنشر وسطية الإسلام، والحفاظ على هوية الأمة، وتمكنهم من مواجهة مناهج الغلو والتطرف.

من جانبهم عبر المتدربون عن امتنانهم وسعادتهم بهذه الدورات، متمنين دوام الإفادة والاتصال بالمنظمة فهي بالنسبة لهم جسر للتواصل الدائم بمؤسستهم العريقة الأزهر الشريف.

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