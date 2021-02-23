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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:09 م
نتنياهو
نتنياهو
منار أحمد
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وصف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النظام الإيراني بالمتطرف والعدواني، مشيرًا الي أن بلاده لن تسمح بامتلاك الأسلحة النووية، وتابع لا نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني، وفقا لقناة العربية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، " سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزود إيران بأسلحة نووية بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه."

تأتي تلك التصريحات بعد أن أبدت الإدارة الأمريكية ليونة تجاه العودة إلى طاولة المفاوضات الأوروبية مع إيران حول الاتفاق النووي، مشترطة تراجع طهران عن كافة انتهاكاتها قبل رفع أي من العقوبات الأمريكية التي فرضت سابقا.

كما تزامنت هذه التصريحات، مع دخول تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيز التنفيذ اليوم، بعد أن أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن إيران بدأت الثلاثاء تقليص عمل مفتشي الوكالة، بعد انقضاء مهلة حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق النووي.

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