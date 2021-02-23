كاريكاتير يسخر من نظام أردوغان وتردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا

سخر كاريكاتير تركي من تردى الأوضاع الاقتصادية، وسوء الأوضاع المعيشية، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة فى تركيا، بالتزامن مع زعم الحكومة التركية بأن الأوضاع مستقرة.وسلط الكاريكاتير الضوء على الأوضاع المعيشية للمواطنين الأتراك، وتناولهم الطعام من صناديق القمامة، في الوقت التي تزعم الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان أن الأوضاع الاقتصادية على ما يرام.وأبرزت الصورة الساخرة أحد المواطنين يجمع بعض الأشياء من القمامة، ليجد أن حتى القمامة أصبح لها مالك يسأله، "ماذا تريد يا أخي الوسيم من هنا؟!"، بحسب موقع «تركيا الآن».