إعدام 1524 كيلو أغذية فاسدة فى حملات بالدقهلية

شنت فرق مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، عددًا من الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة المديرية وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور سعد مكي وكيل الوزارة.وتم المرور على ٢٩٥ منشأة وتحرير ١٥١ محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تمت التوصية بغلق ١١٠ منشآت مخالفة، وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص.كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1524 كيلو أغذية متنوعة، وكذلك 250 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك، لتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 444 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصًا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببًا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.