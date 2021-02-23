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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير وكمامات.. تفاصيل خطة جامعة كفر الشيخ لإجراء الامتحانات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:05 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ في موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام 27 فبراير، حيث تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان.

وأضاف دسوقي، أنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها منذ أسابيع وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على مستوى كليات الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

وشدد على التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة بشأن عقد الامتحانات من خلال الاهتمام بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان لا تقل عن متر ونصف، بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة وسط إجراءات احترازية مشددة من تهوية وتعقيم وضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات بالكليات.

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