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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل 91 وفاة و8330 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:27 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 91 حالة وفاة و8330 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و590 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 59 ألفا و663 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز المليون و358 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة "إرنا".

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