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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رضا السيد يشارك في «الملك أحمس» أمام عمرو يوسف

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:03 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب رضا السيد في مسلسل "الملك أحمس"، أمام النجم عمرو يوسف، والمقرر عرضه ضمن دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

وبدأ الفنان الشاب في تصوير مشاهده هذا الأسبوع بالموقع الرئيسي للعمل في القناطر الخيرية، حيث يلعب دورا محوريا في تحريك الأحداث.

و مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك به الفنانون عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين.

و "الملك أحمس" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل  حروبا، وخيل، وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.

من جهة أخرى، يشارك رضا السيد في الفيلم السينمائي "العميل صفر" المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، وهو فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ستيفاني صليبا، ليلى عز العرب، مي عمر، لبلبة، نيللي كريم، شريف دسوقي.

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