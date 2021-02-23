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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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النائب أحمد قورة يثمن تكليفات رئيس الوزراء للمحافظين بالتعاون مع نواب البرلمان وحل مشكلات دوائرهم
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:01 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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