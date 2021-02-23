محافظ بني سويف يفتتح مشروع إعادة تأهيل 253 منزلًا في 8 قرى(فيديو)

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مشروع إعادة تأهيل 253 منزلا في 8 قرى، والذي نفذته جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجًا.وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان،الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ونرمين شهاب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي، وعبير جويلي مدير التنمية المجتمعية بالبنك، ومحمود فؤاد نائب مدير جمعيةالأورمان، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن،وناصر سيف رئيس مدينة سمسطا،وإمام أحمد إمام مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويفوأُقيمت مراسم الافتتاح بسرادق بقرية الكوم الأحمر مركز سمسطا،والتي شهدت الافتتاح الرسمي لعدد 8 قرى في 4 مراكز بالمحافظة (سمسطا، بني سويف، إهناسيا وناصر)، وذلك ضمن 17 قرية في 3 محافظات (بني سويف، الفيوم والمنيا)، وفي إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا التي ترعاها القيادة السياسية لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعايةوسلًم المحافظ عددًا من الأهالي مفاتيح المنازل بعد تطويرها وتأثيثها،وشملت أعمال تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك،بجانب تجهيزها بالأثاث المنزلى وبعض الأجهزة الكهربائية،حيث شملت هذه المرحلة إعادة تأهيل 253 منزلًا في 8 قرى بتكلفة تزيد عن 25 مليون جنيه، موزعة بواقع: 35 منزلا بقرية السعادنة، و25 منزلا بالشيخ هارون و36 منزلًا بقرية الحماوي، و36 منزلًا بالهسمون، و36 بقرية خورشيد و30 منزلًا بقرية الكوم الأحمر، و30 منزلًا بقرية الشركة، و25 منزلا ببني عدي.وفي كلمته قدم المحافظ التهنئة للأهالي بهذه المناسبة، مؤكدا على أن الدولة بكافة أجهزتها تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته على قمة أولوياتها،لافتا الى أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة،مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص شريك أساسي ومحوري للدولة،في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط،خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.وأضاف المحافظ،قائلا (إننا في بني سويف،نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة،تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية والهيئات والقطاع الخاص والجامعات لتحقيق الصالح العام،وتحسين مستوى معيشة أهالينافي القرى)،معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية،موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة وإدارة البنك الأهلي المصرى أحد أهم البنوك الوطنية، ومثمنًا جهودهما في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطويروإعادة إعمار القرى.