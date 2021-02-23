وكيل رياضة الدقهلية يكلف بسرعة الانتهاء من أعمال مركز شباب بسنديلة

أجرى علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمركز شباب بسنديلة التابع لإدارة شباب بلقاس يرافقه كلا من المهندس محمد ابو النيل مدير عام الادارة الهندسية بالمديرية والمهندسة عزة منصور مشرف العملية والمهندس ناصر كشك مدير الاعمال بالعملية بالمركز لمتابعة سير العمل بالمركز وتفقد الاعمال الانشائية بمركز شباب بسنديلة.وكان فى استقباله أثناء زيارته علاء العشرى مدير عام إدارة شباب بلقاس وفخرى إبراهيم عبد السميع رئيس مجلس إدارة مركز شباب بسنديلة والسيد مأمون حجازى مدير المركز.فيما تفقد وكيل الوزارة عملية إحلال وتجديد وإنشاء مركز شباب بسنديلة وتابع الأعمال الإنشائية بالمركز واستمع إلى شرح من المهندس أبو النيل حول عملية الاحلال والتجديد بالمركز وفق كراسة الشروط والخطة الزمنية للانتهاء من الاعمال الانشائية.كما اكد وكيل الوزارة خلال الزيارة على الحفاظ على الملكية لمراكز الشباب خلال الاعمال الانشائية وسرعة الانتهاء من الاعمال خلال الفترة المحددة فى كراسة الشروط والالتزام بالمواصفات القياسية فى تنفيذ الاعمال واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالنسبة للعاملين فى هذه العملية بمركز شباب بسنديلة.واضاف وكيل الوزارة ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات المفاجئة لمتابعة سير العمل والانضباط داخل الهيئات الشبابية والاندية الرياضية بالمحافظة.