مالكة مشروع صغير.. برلمانية: فئة جديدة ضمن مسابقة اختيار الأم المثالية

قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اختيار الأم المثالية هذا العام يخضع لأول مرة لاستحداث فئة جديدة وهي الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية مبدأ التمكين الاقتصادي، وما يعنى أن الأم قامت بدورها المتمثل في تربية أبنائها الى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه من المقرر أيضا أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية) وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.وتابعت باخوم، خلال مشاركتها لاختيار الأم المثالية بمحافظة قنا: "لكل واحدة من المتقدمات للمسابقة قصة كفاح تستحق التكريم"، وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات التي شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن وتواصل اللجنة الفرعية على مستوى المديريات انطباق الشروط للمتقدمين لرفعها للجنة العليا لاختيار المتسابقة الفائزة بكل محافظة.وشددت باخوم، على أن المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.