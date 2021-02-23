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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا مجانا لغير القادرين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:01 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الظروف المادية لن تكون عائقا في حصول المواطنين على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن سيوفر مجانا لغير القادرين، وسيتم ربط قاعدة بيانات أصحاب "تكافل وكرامة" بقاعدة بيانات تسجيل لحصول على اللقاح، مؤكدة بدء تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول عليه من الأحد المقبل.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى مصر، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.

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