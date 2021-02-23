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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: اهتمام السيسي بالقطن بداية لعودة مصر للريادة في انتاجه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
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رأى السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع يده على أهم ملف يواجه الفلاحون وهو "زراعة القطن" التى كانت قد قاربت على الاندثار بمصر رغم أن القطن المصري مطلوب عالميًا إلا أن سعره الزهيد وتكاليف الانتاج المرتفعة جعلت من زراعته دربًا من الجنون، مشددًا على أن دعوة الرئيس لتطوير منظومة القطن في مصر ستحقق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

ودعا عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إلى ربط تطوير منظومة الزراعة بالصناعات المرتبطة بالقطن " الغزل والنسيج والمحالج" وتحديثها لتعمل بأفضل كفاءة ممكنة، كما طالب وزارة الزراعة بدراسة احتياجات السوق العالمي من القطن والبحث عن أفضل نوع ممكن وانتاجه وتقديم خدمات ارشادية للفلاحين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع امس الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والقصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.

وتناول الاجتماع متابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة".

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