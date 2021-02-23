«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامي

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة "النشر العام"، رواية "السقوط من ثقب غيمة"، للروائي محمود عبد الله تهامي، ولوحة الغلاف من تصميم الفنانة هند سمير، والمقرر مشاركتها ضمن إصدارات الهيئة في ماراثون معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة المقبلة.تدور رواية "السقوط من ثقب غيمة" حول شاب يسعى إلى التغلب على هزائمه وانكساراته بالهجرة إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية، لكنه يقع في عدة أزمات متتالية.يسيطر على الرواية حالة من التيه والانكسار وعدم الجدوى، كل ذلك في مغامرة تتعدى حدود الواقع، ويتأرجح السرد خلالها بين الحُلم والهذيان، ليسقط القارئ في بؤرة من الأسئلة الوجودية التي لا قرار لها.تتداخل الأشكال الفنية والأنواع الأدبية في البناء الروائي ليتضافر النص بمشاهد مسرحية من مسرح المونودراما والمسرح الملحمي ليُشّكل المزيج خطًا موازيًا مع أحداث الرواية، فتصنع تكاملا ضمنيا مع الأحداث الأساسية للشخصيات.يُذكر أن "تهامي" سبق له أن قدّم عدة إصدارات أدبية، في مجال القصة القصيرة والرواية، حيث صدرت له مجموعة "العودة إلى أرض الخبز" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في العام 2014، وفي العام 2016 صدرت له رواية "فضاء أزرق لحلم غامض" عن دار كشيدة للنشر والتوزيع، والتي تتناول مرحلة التحول في سيرة الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي.حصل الكاتب على عدد من الجوائز، أبرزها جائزة حركة أدباء الفيوم للقصة عام 2012، وجائزة الرواية في المسابقة الأدبية المركزية لقصور الثقافة عام 2013، كما حصل على جائزة الرواية الصوفية عن دار كشيدة عام 2015، وجائزة الرواية عن مسابقة أخبار الأدب التي تنظمها دار أخبار اليوم عام 2018.