برلماني: مبادرة «حياة كريمة» أبلغ رد على المنظمات المشبوهة

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية لا تدخر أي مجهود في توفير كامل أوجه الدعم وحرية العمل لمنظمات المجتمع المدني، وتوفير البنية التشريعية الراسخة لذلك، كما أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام كبير، سواء فى الصحة، التعليم، توفير حياة كريمة للمواطنين، وغيرها من متطلبات الحياة.وأكد سلطان، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم وأبرز الملفات التي تهدف لتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وغير القادرين، متسائلا: "أليس هذا فى صميم حقوق الإنسان؟، إلى جانب الصحة وما تشهده المنظومة من طفرة كبيرة، أليس تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل واحدا من أبرز الملفات فى مجال حقوق الإنسان، لماذا لا ترى المنظمات المشبوهة هذه الإنجازات على الأرض".وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن ما يثار ضد مصر بشكل منهجي ومتكرر ما هو ألا ممارسات مفضوحة للضغوط السياسية من جانب بعض الأجندات الدولية المعادية لمصر واستعادتها ريادتها مرة أخرى عقب سنوات من الاضطراب، خاصة وأن مصر تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث.