نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر

جدول الصف الثاني الاعدادي 2021 الأزهري





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3 - جدول الصف الثاني الاعدادي 2021 الأزهري شعبة البحوث الإسلامية، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية.



4 - يوم الخميس الموافق 4-3-2021: المواد الثقافية. 3 - جدول الصف الثاني الاعدادي 2021 الأزهري شعبة البحوث الإسلامية، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية.4 - يوم الخميس الموافق 4-3-2021: المواد الثقافية.

لحد هذه اللحظة تستمر عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت والسوشيال ميديا وموقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور والصف الإعدادي الأزهري، عن نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر، حتى يتمكن الطالب من معرفة شكل الامتحانات ويتدرب على الأسئلة قبل أداء الامتحانات الخاصة بيه.وكان قد أعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، عن هذه النماذج الإسترشادية للصف الثاني الاعدادي لعام 2021، حتى يتمكن الطالب الأزهري من معرفة شكل الامتحانات والتدرب عليها، وذلك بعد أن تسببت عدوى فيروس كورونا المستجد، في تأجيل الدراسة في المدارس والمعاهد من كافة المراحل التعليمية، وأيضًا المراكز التعليمية الخصوصية، وأعلنت الحكومة المصرية عن قرارات يجب تنفيذها حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من جديد في وتيرة أسرع من السابق، حتى يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار العدوى الوباء.وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 لطلاب النقل والشهادات بجميع المراحل، وذلك لاستعداد أداء الامتحانات لنصف العام، والتي تبدأ في الـ 27 من شهر فبراير الحالي، حيث أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد، إن الامتحانات تبدأ لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية في تمام الساعة الـ 9 صباحًا طبقًا للجدول التي تم الإعلان عنه.وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد، أن زمن الإجابة سيكون مدون في ورقة الأسئلة بكل امتحان، والأسئلة وفقًا للمعلن عنه.1 - أولًا جدول الصف الثاني الاعدادي 2021 الأزهري للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 3-3-2021: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية.2 - يوم السبت الموافق 6-3-2021: المواد الثقافية.