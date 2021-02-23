رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:35 م
الازهر
الازهر
هبه محمد
طباعة
لحد هذه اللحظة تستمر عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت والسوشيال ميديا وموقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور والصف الإعدادي الأزهري، عن نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر، حتى يتمكن الطالب من معرفة شكل الامتحانات ويتدرب على الأسئلة قبل أداء الامتحانات الخاصة بيه.

وكان قد أعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، عن هذه النماذج الإسترشادية للصف الثاني الاعدادي لعام 2021، حتى يتمكن الطالب الأزهري من معرفة شكل الامتحانات والتدرب عليها، وذلك بعد أن تسببت عدوى فيروس كورونا المستجد، في تأجيل الدراسة في المدارس والمعاهد من كافة المراحل التعليمية، وأيضًا المراكز التعليمية الخصوصية، وأعلنت الحكومة المصرية عن قرارات يجب تنفيذها حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من جديد في وتيرة أسرع من السابق، حتى يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار العدوى الوباء.

نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 لطلاب النقل والشهادات بجميع المراحل، وذلك لاستعداد أداء الامتحانات لنصف العام، والتي تبدأ في الـ 27 من شهر فبراير الحالي، حيث أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد، إن الامتحانات تبدأ لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية في تمام الساعة الـ 9 صباحًا طبقًا للجدول التي تم الإعلان عنه.

وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد، أن زمن الإجابة سيكون مدون في ورقة الأسئلة بكل امتحان، والأسئلة وفقًا للمعلن عنه.

جدول الصف الثاني الاعدادي 2021 الأزهري

1 - أولًا جدول الصف الثاني الاعدادي 2021 الأزهري للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 3-3-2021: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية.

2 - يوم السبت الموافق 6-3-2021: المواد الثقافية.

يهمك أيضاً:


جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الفني 2021 (dostor.org)

3 - جدول الصف الثاني الاعدادي 2021 الأزهري شعبة البحوث الإسلامية، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية.

4 - يوم الخميس الموافق 4-3-2021: المواد الثقافية.
نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر
نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر
نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر
نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر
نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر
نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر
نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر
نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 ازهر

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

الصور

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تشكل لجنة لتسعير الأراضي برئاسة السكرتير المساعد

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

العلماء والسكان الأصليون يتّحدون لإنقاذ طائر «الكندور» الكولومبي

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجراما من بقايا نيزك في السويد

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»