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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد سير العمل بعدة مشروعات إنتاجية بالمحافظة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
أحمد فودة
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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه اللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، المشروعات الإنتاجية الجاري تنفيذها بالمحافظة والتي أشرفت على الانتهاء.

بدأت الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض للوقوف على آخر تطورات العمل بالمشروع، وتفقد محافظ الغربية عنابر تربية الدواجن البالغ عددهم عنبرين، إلى جانب 6 عنابر إنتاج بتكلفة 76 مليون، والتي تم تجهيزها بأحدث الماكينات الألمانية المتطورة لضمان جودة الإنتاج بمواصفات عالمية، كما يُعَد المشروع إضافة قوية للمحافظة لأنه سيحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، وسيتم تصدير الفائض من الدواجن والبيض .

كما تفقد المحافظ مشروع المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بمركز طنطا، حيث تم إنجاز الأعمال المدنية بنسبة 95%؜، ويهدف المشروع إلى إتمام عمليات ذبح الماشية بطريقة حديثة متطورة تهدف إلى الاستفادة المثلي منها.

رافق المحافظ في جولته المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، ودكتور محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا.

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