أكشنار تشن هجومًا على نائبة «العدالة والتنمية» بعد نفيها «التفتيش العاري»

شنّت رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، هجوما على نائبة حزب العدالة والتنمية، أوزليم زنجين، بعد نفيها وقائع التفتيش العاري في السجون، وزعمها أن المرأة الشريفة لا تنتظر سنة للحديث عما تعرضت له.وقالت المرأة الحديدية فى رسالة إلى نائبة العدالة والتنمية «انظروا إلى هذه الوقاحة».وكانت زنجين نفت وقائع التفتيش العاري، وقالت حول هذه الوقائع وخروج النساء عن صمتهن ليكشفن ما تعرضن له داخل السجون التركية «إن تعرضت سيدة للتفتيش العاري، ستشعر في دقيقة واحدة بعدم الارتياح، ولن تنتظر سنة للتحدث عن ذلك، متابعة المرأة الشريفة ومن تمتلك الأخلاق لا تنتنظر سنة، هذه حركة وهمية».من جانبها، قالت أكشنار، في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، «تقول هذه النائبة أن المرأة التي تتعرض للتفتيش أو الاغتصاب لا تنتظر سنة، أي تشير إلى أن المرأة التي تتعرض للاغتصاب أو التحرش إذا صمتت أو أجبرت على الصمت تكون غير شريفة وإذا تحدثت بعد فترة تكون أيضًا غير شريفة، انظروا إلى الوقاحة، تقول هذا دون أن تخجل».كما استنكرت أكشنار أن تكون هذه النائبة ممثلة للأمة التركية، لافتة إلى أن النظام الحاكم ينأى بقوة عن الأمة، قائلة «هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم أن يفهموا السياسة وغير جديرين بها، إنهم يعتبرون من يتحدث بصوت مرتفع وواضح هو من يستطيع الحديث».وتساءلت «هل هناك فترة حتى تتقدم النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أو التحرش بشكوى؟.. هل ستقولون إن من لا تشتكي خلال ثلاثة أيام غير شريفة؟!.. سواء قالت ذلك بعد يوم أو عشر سنوات، فإن كل امرأة تطالب بحقوقها شريفة».واختتمت أكشنار حديثها «إذا كنتم تعتبرون أنه من المخزي ألا تتحدث المرأة التي تعرضت للاغتصاب أو التي تعرضت بسوء معاملة أو تعرض طفلها، فانظروا في المرآة أيها الشخصيات المرموقة، لا يستطيع أن يتحدث الجميع بوضوح».