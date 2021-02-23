حبس عاطل متهم بحيازة 2 كيلو بانجو

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل لحيازته 2 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط عاطل - مقيم بكفر الشيخ، وبحوزته حقيبة بداخلها (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للإتصال بعملائه.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.