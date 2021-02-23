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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع تطوير منظومة المراكز التكنولوجية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستوي الأداء بالمراكز التكنولوجية، واستخراج شهادة المتغيرات المكانية من المراكز التكنولوجية، وذلك في إطار تطوير عمل المراكز التكنولوجية.

و قال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات المكانية، وذلك ضمن خطة المحافظة لإضافة الاحداثيات وطباعة الشهادات بالنظام الإلكتروني الجديد.

و ناقش " أبو زيد" تطوير عمل المراكز التكنولوجية وإدراج شهادة المتغيرات كشاشة رئيسية بالمركز، حيث يقوم المواطن بالتقديم على طلب شهادة المتغيرات المكانية من داخل المركز التكنولوجي، وتتم دورة العمل بالإدارات المتخصصة ثم إصدار الشهادة من نفس المكان الذي تقدم به الطلب وهو المركز التكنولوجي، بالإضافة لعملية الدمج أو الربط بين المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والتي تنفرد بها محافظة المنيا من بين جميع المحافظات على مستوى الجمهورية في تطبيق هذه المنظومة.

جاء ذلك بحضور العميد محمد حميدو هندي،مدير مشروع تطوير خدمات المحليات، والمهندس محمد صفوت عمران، مسؤول المتغيرات المكانية، والمهندس إبراهيم السيد إسماعيل، مساعد مدير مشروع وأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة للمراكز التكنولوجية بالديوان العام، ومشرف نظام ومديري وحدة المتغيرات المكانية بكل مركز بنطاق المحافظة.





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