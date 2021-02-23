القوصي: إطلاق منصة تعليمية لتكنولوجيا الفضاء في أبريل

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه تم إعداد مشروع مدته 4 سنوات لإعداد رواد فضاء مصريين وفي حالة الموافقة عليه من الجهات المختصة سيتم الإعلان عنه والبدء في تنفيذه.جاء ذلك في أول سلسلة من اللقاءات التي نظمها مكتب "تايكو" وكالة الفضاء المصرية مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عبر البث المباشر للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات لخلق حالة من التواصل بين الوكالة وجميع أفراد المجتمع.وأكد القوصي أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الأقمار الصناعية وتمتلك حاليا خمسة أقمار صناعية في مدارات مختلفة في الفضاء، مشيرا إلى حرص مصر على التعاون مع الدول الاجنبية الفضائية المتقدمة خاصة وأن العمل في الفضاء مكلف جدا ويحتاج خبرة عالية، وذلك لحين الحصول على كافة الخبرات.وأشار إلى نجاح مصر في تصميم وتصنيع الأقمار من نوع "كيوب سات" وتم إطلاق قمرين منهما عام 2019 بتصميم وتنفيذ مصري بواسطة الكوادر الفنية بالوكالة دون الاستعانة بأي خبرة أجنبية، ولكن تم اللجوء لليابان وأمريكا لإطلاقهما في الفضاء بسبب عدم امتلاك وسيلة إطلاق للأقمار الصناعية حتى الآن.وأعلن إعداد الوكالة "منصة تعليمية لتعليم تكنولوجيا الفضاء" على موقع الوكالة من المقرر إطلاقها أبريل المقبل تتضمن 17 برنامجا تعليميا وهي بمثابة بداية لتعريف الراغبين والدارسين من مختلف المجالات بعلوم الفضاء، موضحا أنها ستكون متاحة بمبلغ بسيط حيث هدفها في المقدمة التعليم وليس الربح ولكن لضمان الالتزام والاهتمام وفى نهاية اجتياز تلك البرامج سيحصل الدارس على شهادة اجتياز من وكالة الفضاء المصرية.وأشار إلى أنه سيتم عرض المسلسل "حلم الفضاء"، وهو أول مسلسل انيميشن مصري لتعريف الأطفال بعلوم الفضاء، والذي يأتي ضمن توجهات وكالة الفضاء المصرية لنشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء في المجتمع ومن المقرر ترجمته للغة الانجليزية.وعن برنامج الفضاء المصري، أوضح القوصي أنه يحدد خارطة مصر في مجال الفضاء لمدة ١٠ سنوات بدأت من العام الماضي وتستمر حتى ٢٠٣٠، كاشفا عن عمل الوكالة حاليا في ٢٣ مشروعا تتضمن بناء الأقمار والقدرات البشرية والبنية التحتية ووضع الجامعات في مستوى متقدم من خلال تكنولوجيا الفضاء.وردا على سؤال حول دور وكالة الفضاء المصرية في نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء في المدارس والجامعات المصرية، أكد أن برنامج الفضاء المصري يحرص على إعداد جيل قادر على استكشاف الفضاء، من خلال تنمية القدرات البشرية ونشر ثقافة علوم الفضاء لجميع طلاب المدارس والجامعات، موضحا أن الوكالة بدأت في تنظيم رحلات مدرسية لطلاب المدارس الثانوية لزيارة مقرها بهدف توعية الطلاب بأهمية علوم الفضاء وتحفيزهم وتشجيعهم للعمل في هذا المجال مستقبلا.وعن معنى مصطلح (الطب الفضائي)، أوضح القوصي أنه مجال من مجالات الطب الحديث للتعامل مع الظواهر الصحية التي يواجهها رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، حيث يعاني رواد الفضاء بسبب انعدام الوزن من عدد من الأمراض أبرزها (هشاشة في العظام، اختلال في توزيع الدم بالجسم، وعدم التوازن، وضمور في العضلات).وأكد وجود أبحاث مكثفة في العالم حتى لايعاني رواد الفضاء من تلك الأمراض، كما يتم حاليا استغلال حالة انعدام الوزن في الفضاء في إجراء أبحاث عن السرطان حيث يتم إجراء تجارب بوضع الخلايا السرطانية في حالة انعدام الوزن لدراسة مساهمتها في القضاء على تلك الخلايا.