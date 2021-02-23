السفير الصينى: شحنات لقاح كورونا هدية من بكين إلى مصر

قال السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشانغ، "لقد وصلت شحنات لقاح كورونا الهدية من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية".جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحضور السفير الصيني لدى مصر، للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا والشحنة التي استلمتها مصر من اللقاحات أمس، وموعد بدء تلقي المواطنين للقاح.وأضاف أن الصين على أتم استعداد لمساعدة مصر في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا قوة العلاقة والتكاتف والتعاون بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى وجود محدودية إنتاج لقاحات فيروس كورونا في كل دول العالم.كما توجه السفير الصيني بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإدارة مصر الحكيمة لجائحة فيروس كورونا، مثمنًا تواصلها الدائم مع الجانب الصيني، وزيارتها إلى جمهورية الصين الشعبية محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الصيني.ولفت السفير الصيني إلى عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار السنوات، موضحًا أن تلك الشحنات تهدف إلى دعم مصر والتصدي لفيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة الشعب المصري، مثمنًا التعاون بين البلدين في مجال الصحة بما يضمن تكاتف الجهود المشتركة في العالم للتصدي لفيروس كورونا.وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتكاتف بين مصر والصين في مجال الصحة وغيرها من المجالات المختلفة بما يضمن مواصلة النمو الاقتصادي والاجتماعي خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.