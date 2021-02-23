اليمن تبحث مع بريطانيا الجهود المبذولة لتحقيق السلام

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية اليمني أكد - خلال اللقاء - حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام العادل والمستدام وفقًا للمرجعيات الثلاث.وقال إنه بالرغم من كل تلك الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام إلا أن المليشيات الحوثية مستمرة في نهجها العدواني تجاه اليمنيين، وتسعى لخراب مأرب وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.من جانبه، أكد السفير البريطاني دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية ولكافة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام وكل ما من شأنه احترام وحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته على أراضيه وبما يلبي تطلعات شعبه.